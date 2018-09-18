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В Великобритании нашли следы древних цунами
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В Великобритании нашли следы древних цунами 

Мир24 28 минут назад
Цунами обрушивались на Британские острова чаще, чем считалось. Ученые обнаружили следы двух ранее неизвестных катаклизмов, произошедших несколько тысяч лет назад.
Известно, что около 8200 лет назад серия оползней вызвала огромную волну в северной части Атлантического океана. Не исключено, что именно после этой катастрофы, которая получила собственное имя «Стурегга», Великобритания окончательно стала островом, сообщает Daily Mail.
Последние находки показывают — это цунами было не единственным. Новые удары произошли примерно 5000 и 1500 лет назад. О них свидетельствуют песчаные отложения, обнаруженные на Шетланских островах на высоте 13 метров над уровнем моря.
Ученые из Университета Данди намерены провести исследования, чтобы определить место зарождения волны, ее силу и направление.
Вероятнее всего, цунами вызвал мощный подводный оползень, который мог возникнуть недалеко от побережья. Но выявить его следы не так просто.
Такие виды катаклизмов изучены гораздо хуже, чем все остальные: наводнения, шторма и др. Оползни могут происходить на склонах всего в один или два градуса. Ученые до сих пор доподлинно не знают, что приводит их в движение. Чаще всего процесс запускают подводные землетрясения, но могут повлиять и другие факторы.
Исследователи намерены разработать компьютерную модель рельефа Шетландских островов и морского дна и воспроизвести движение оползня. Работа имеет большое значение, так как с изменением климата возрастает число стихийных бедствий. Понимание их природы поможет заранее предсказать беду и предотвратить возможные разрушения.
Ранее ученые нашли следы крупного цунами на Аляске. Волна, к счастью, обрушилась на безлюдное побережье, так что жертв удалось избежать. Специалисты оказались на месте событий лишь спустя несколько месяцев. Они пришли к выводу, что волна образовалась из-за отступающих ледников.
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