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Илон Маск может лично полететь к Луне
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Илон Маск может лично полететь к Луне 

News.ru 18 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Основатели компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает возможность лично полететь на ракете к Луне. Его спутником может стать японский бизнесмен Юсаку Маэзава.
«Не уверен, но, может быть, я приму участие в этом путешествии, я не знаю», — приводит РИА Новости слова Маска, сказанные им в Калифорнии на презентации проекта космического туризма.
Вопрос об отправке к Луне Маэзавы уже решен, он станет первым в мире космическим туристом, побывав на орбите вокруг земного спутника. Ракета, которая туда его доставит, пока находится в разработке.
Как писал News.ru, компания, основателем и совладельцем которой является Илон Маск, анонсируя предстоящий полёт, заявляет, что он станет важным шагом к открытию допуска для простых людей, мечтающих о путешествиях в космос.
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