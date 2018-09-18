Илон Маск может лично полететь к Луне

Основатели компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает возможность лично полететь на ракете к Луне. Его спутником может стать японский бизнесмен Юсаку Маэзава.

«Не уверен, но, может быть, я приму участие в этом путешествии, я не знаю», — приводит РИА Новости слова Маска, сказанные им в Калифорнии на презентации проекта космического туризма.

Вопрос об отправке к Луне Маэзавы уже решен, он станет первым в мире космическим туристом, побывав на орбите вокруг земного спутника. Ракета, которая туда его доставит, пока находится в разработке.

Как писал News.ru, компания, основателем и совладельцем которой является Илон Маск, анонсируя предстоящий полёт, заявляет, что он станет важным шагом к открытию допуска для простых людей, мечтающих о путешествиях в космос.