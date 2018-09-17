Приматы Китая оказались под угрозой вымирания

В обозримом будущем Китай может лишиться приматов. Согласно новому исследованию, около 80% видов этих существ, обитающих на территории Поднебесной, находятся под угрозой исчезновения.

Причина — экологические изменения, вызванные деятельностью человека, сообщает Biodiversity and Conservation.

Ученые подсчитали, что всего в Китае обитает 25 видов приматов. Их популяции стремительно сокращаются, а два вида недавно совсем исчезли с лица Земли.

Компьютерное моделирование показало, что если сельскохозяйственные угодья страны продолжат расширяться такими же темпами, к 2100 году общая численность этих животных упадет на 51-87%.

Экологи призвали власти страны задуматься о возрождении лесов, которые сейчас интенсивно вырубают. Промышленный рост Китая нанес огромный ущерб его природному разнообразию.

В результате пострадали как приматы, так и другие представители животного мира.

Ученые отмечают, что приматы обитали на территории Китая на протяжении 55 миллионов лет. Но всего столетие бурного экономического роста может их уничтожить.

Китайские специалисты уже имеют опыт спасения животных от вымирания — им удалось вдвое увеличить популяцию гигантских панд, теперь их численность в дикой природе составляет около двух тысяч особей. Но в будущем все вновь может измениться в худшую сторону, если сократится площадь бамбуковых лесов.

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