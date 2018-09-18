Более 80 процентов приматов в Китае могут исчезнуть

Экологи призвали власти страны задуматься о возрождении лесов, которые сейчас интенсивно вырубают.

Почти 90 процентов приматов в Китае находятся под угрозой исчезновения из-за бесконтрольной вырубки лесов в стране.

В прошлом на территории КНР обитали 25 видов приматов. Два вида животных уже исчезли не только в Китае, но и во всем мире.

Остальные представители этого отряда могут исчезнуть из-за экологических изменений на планете, которые связаны преимущественно с деятельностью людей.

Ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, что к 2100 году от 51 до 87 процентов популяции приматов в Китае исчезнут. Спасти ситуацию могут только совместные усилия людей, сообщает издание Biodiversity and Conservation.

Аналитики предложили властям Китая прекратить расширение сельскохозяйственных угодий и вырубку леса, заняться озеленением. Ученые обеспокоены тем, что из-за мощного промышленного роста страны на ее территории под угрозой вымирания оказались не только приматы, но и другие редкие животные.