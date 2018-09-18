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Более 80 процентов приматов в Китае могут исчезнуть
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Более 80 процентов приматов в Китае могут исчезнуть 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Экологи призвали власти страны задуматься о возрождении лесов, которые сейчас интенсивно вырубают.
Почти 90 процентов приматов в Китае находятся под угрозой исчезновения из-за бесконтрольной вырубки лесов в стране.
В прошлом на территории КНР обитали 25 видов приматов. Два вида животных уже исчезли не только в Китае, но и во всем мире.
Остальные представители этого отряда могут исчезнуть из-за экологических изменений на планете, которые связаны преимущественно с деятельностью людей.
Ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, что к 2100 году от 51 до 87 процентов популяции приматов в Китае исчезнут. Спасти ситуацию могут только совместные усилия людей, сообщает издание Biodiversity and Conservation.
Аналитики предложили властям Китая прекратить расширение сельскохозяйственных угодий и вырубку леса, заняться озеленением. Ученые обеспокоены тем, что из-за мощного промышленного роста страны на ее территории под угрозой вымирания оказались не только приматы, но и другие редкие животные.
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