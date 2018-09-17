80% приматов в Китае могут исчезнуть

Более 80% приматов в Китае находятся под угрозой исчезновения из-за нещадной вырубки лесов на территории страны, сообщило ИА Nation News со ссылкой на ученых Biodiversity and Conservation.

В Китае раньше обитали 25 видов приматов. На сегодняшний день два из них полностью исчезли, и в других уголках планеты их тоже нет. Экологические изменения, вызванные деятельностью человека, угрожают и остальным видам.

По мнению ученых, к 2100 году, если ситуация не изменится, КНР потеряет около 51-87% этих животных. Выяснить это помогло компьютерное моделирование.

Чтобы избежать полного вымирания многих видов животных, ученые предложили властям страны остановить расширение сельскохозяйственных угодий Китая и возродить леса, которые интенсивно вырубают. По словам аналитиков, промышленный рост страны также вредит экологии и приводит к вымиранию не только приматов, обитающих в Китае 55 миллионов лет, но и других животных.