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80% приматов в Китае могут исчезнуть
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80% приматов в Китае могут исчезнуть 

360tv.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Более 80% приматов в Китае находятся под угрозой исчезновения из-за нещадной вырубки лесов на территории страны, сообщило ИА Nation News со ссылкой на ученых Biodiversity and Conservation.
В Китае раньше обитали 25 видов приматов. На сегодняшний день два из них полностью исчезли, и в других уголках планеты их тоже нет. Экологические изменения, вызванные деятельностью человека, угрожают и остальным видам.
По мнению ученых, к 2100 году, если ситуация не изменится, КНР потеряет около 51-87% этих животных. Выяснить это помогло компьютерное моделирование.
Чтобы избежать полного вымирания многих видов животных, ученые предложили властям страны остановить расширение сельскохозяйственных угодий Китая и возродить леса, которые интенсивно вырубают. По словам аналитиков, промышленный рост страны также вредит экологии и приводит к вымиранию не только приматов, обитающих в Китае 55 миллионов лет, но и других животных.
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