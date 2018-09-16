Британские ученые обнаружили следы исчезнувшего континента 

Образование Британских островов стало результатом столкновения трех континентальных масс, а не двух, как принято считать. Ранее ученые думали, что Англия, Уэльс и Шотландия появились при слиянии Авалонии и Лаврентии более 400 миллионов лет назад. Теперь геологи из Университета Плимута доказали, что в этом процессе принимал участие еще один, третий, континент — Арморика. О результате их исследований пишет сайт издания Вести.ru со ссылкой на портал Phys.org. В ходе научной работы ученые Арьян Дийкстра и Кэллам Хэтч посетили 22 объекта в Девоне и Корнуолле, сформировавшиеся после таких геологических событий как подземные извержения вулканов. В результате этих извержений около 300 миллионов лет назад магма приблизилась с глубины около 100 километров к поверхности Земли. В работе использовался детальный химический анализ образцов горных пород с каждого участка, при этом также был применен метод рентгеновской флуоресцентной спектрометрии (XRF). В итоге была обнаружена четкая граница, идущая по территории Англии и Уэльса от устья реки Экс на востоке до города Кэмелфорд на западе. Территория к северу от нее имеет общие геологические корни с остальной частью Англии и Уэльса, а все, что южнее, геологически связано с Францией и материковой Европой.