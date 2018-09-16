Ещё
Британские ученые обнаружили следы исчезнувшего континента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские ученые обнаружили следы исчезнувшего континента 

Национальный Туристический Союз 59 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Образование Британских островов стало результатом столкновения трех континентальных масс, а не двух, как принято считать. Ранее ученые думали, что Англия, Уэльс и Шотландия появились при слиянии Авалонии и Лаврентии более 400 миллионов лет назад. Теперь геологи из Университета Плимута доказали, что в этом процессе принимал участие еще один, третий, континент — Арморика. О результате их исследований пишет сайт издания Вести.ru со ссылкой на портал Phys.org. В ходе научной работы ученые Арьян Дийкстра и Кэллам Хэтч посетили 22 объекта в Девоне и Корнуолле, сформировавшиеся после таких геологических событий как подземные извержения вулканов. В результате этих извержений около 300 миллионов лет назад магма приблизилась с глубины около 100 километров к поверхности Земли. В работе использовался детальный химический анализ образцов горных пород с каждого участка, при этом также был применен метод рентгеновской флуоресцентной спектрометрии (XRF). В итоге была обнаружена четкая граница, идущая по территории Англии и Уэльса от устья реки Экс на востоке до города Кэмелфорд на западе. Территория к северу от нее имеет общие геологические корни с остальной частью Англии и Уэльса, а все, что южнее, геологически связано с Францией и материковой Европой.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Геологи обнаружили первый ледяной вулкан на Ямале Поток воды смыл людей во время наводнения в Сочи Китайская авиакомпания уволила стюардессу из-за предложения выйти замуж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подростки устроили провокацию на Красной площади156
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
Российский чиновник покончил с собой26
Япония выставила России жесткое условие мира1257
Умер Вадим Кучеров8
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение