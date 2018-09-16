Из-за тайфуна в Гонконге отменили православную литургию

Гонконге из-за супертайфуна «Мангхут» пришлось отменить литургию в православном приходе св. апостолов Петра и Павла в Гонконге. Об этом «РГ» рассказал настоятель прихода отец Дионисий Поздняев.

"Мы вынуждены были отменить воскресную литургию — и в целях безопасности, и из практических соображений, поскольку остановлена работа всего городского транспорта, включая линии метро", — отметил он.

По словам отца настоятеля, тайфун был сильным, особенностью стали высокие волны — до 14 метров в открытом море и до 4 метров в проливе Виктория — самой оживленной водной артерии Гонконга. А ветер дул с такой силой, что в некоторых зданиях заметно чувствовалось покачивание стен.

В Гонконге на 17 сентября отменены занятия в школах. Ожидается, что мегаполис сможет начать нормально функционировать не раньше вторника.

По словам отца Дионисия, о приближении тайфуна Гонконгская обсерватория, главный источник информации о погоде в регионе, предупредила заблаговременно.

"Памятуя о прошлогоднем мощном тайфуне «Хато», повлекшем человеческие жертвы, власти города тщательно отнеслись к вопросу подготовки города к удару стихии — в районах, которые по прогнозу должны были подвергнуться подтоплению, была организована эвакуация населения. Традиционной самостоятельной подготовкой горожан стала массовая закупка продуктов — по ажиотажу в супермаркетах атмосфера напоминала предновогодние дни, винные магазины открыли «тайфунные распродажи» — жители города готовились наблюдать за разгулом стихии из своих защищенных домов", — рассказал священник.

"Мангхут" — 22-й по счету тайфун в этом году. В настоящее время он миновал Гонконг и ушел вглубь континентального Китая, в провинцию Гуандун. Скорость ветра достигает 45 метров в секунду. В провинции Гуандун эвакуированы порядка 100 тысяч жителей, закрыты все туристические объекты, приостановлены авиасообщение из ряда городов и продажа железнодорожных билетов.