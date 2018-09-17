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Число пострадавших из-за тайфуна «Мангхут» в Гонконге превысило 350 человек
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Число пострадавших из-за тайфуна «Мангхут» в Гонконге превысило 350 человек 

РИА Новости + ещё 30 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Число пострадавших из-за обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут» увеличилось до 362 человек, сообщает телерадиокомпания Гонконга RTHK.
Ранее агентство Синьхуа сообщало о 213 пострадавших. Тайфун обрушился на город в воскресенье в 17.00 по местному времени (12.00 мск). В нескольких районах были открыты 48 временных укрытий, куда уже обратились 1219 человек. В колл-центры правительства поступили 179 сообщений об обрушившихся деревьях. Также поступила информация о 26 подтвержденных случаях затопления. По меньшей мере 889 рейсов были отменены в воскресенье в аэропорте Гонконга.
"По меньшей мере 362 человека обратились за лечением в больницы города в воскресенье вечером", — говорится в сообщении телерадиокомпании.
Ранее портал Rappler со ссылкой на национальную полицию сообщил, что 59 человек погибли, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести на Филиппинах из-за тайфуна «Мангхут». Национальное метеорологическое управление Китая также ранее сообщило, что наивысший — «красный» — уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая в субботу в связи с приближением супертайфуна «Мангхут».
"Мангхут" стал 22-м тайфуном в этом году и одним из наиболее сильных. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации и оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий возможной катастрофы.
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