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Источник рассказал о планах по запуску ракет «Союз» с космодрома Куру
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Источник рассказал о планах по запуску ракет «Союз» с космодрома Куру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские ракеты «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-М» дважды до конца года стартуют с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Большая группа специалистов НПО им. Лавочкина приступила на космодроме Куру к испытаниям разгонного блока «Фрегат-М», который будет использован при запуске европейского метеорологического спутника MetOp-C. Расчеты самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры прибудут на космодром Куру в середине октября для работ по испытаниям и сборке ракеты «Союз-СТ» и подготовки наземного оборудования к предстоящему пуску. Сам пуск ракеты запланирован на 7 ноября", — сказал собеседник.
До конца года с Куру предстоит запустить еще один «Союз» — на 14 декабря намечен пуск ракеты «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и кластером из двух спутников — итальянским космическим аппаратом для детального радиолокационного зондирования Земли CSG-1 и европейским космическим телескопом для поиска экзопланет CHEOPS.
Европейская метеосистема MetOp создается с 2006 года, когда был запущен первый спутник системы — MetOp-A. MetOp-B стартовал в 2012 году. Запуски космических аппаратов MetOp-A и MetOp-B осуществлялись с космодрома Байконур ракетами «Союз-2.1а». С запуском третьего спутника система будет развернута полностью. MetOp — первая европейская метеорологическая система, построенная на «полярных» спутниках, орбиты которых пролегают над полюсами планеты на высоте 812-818 км, что позволяет получать оперативную информацию с Северного и Южного полюсов, называемых «кухней погоды». До создания системы MetOp европейцы имели в эксплуатации только метеоспутники, располагавшиеся на геостационарной орбите, откуда полярные районы просматриваются плохо.
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