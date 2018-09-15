Источник рассказал о планах по запуску ракет «Союз» с космодрома Куру

МОСКВА , 15 сен — РИА Новости . Российские ракеты «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-М» дважды до конца года стартуют с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

До конца года с Куру предстоит запустить еще один «Союз» — на 14 декабря намечен пуск ракеты «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и кластером из двух спутников — итальянским космическим аппаратом для детального радиолокационного зондирования Земли CSG-1 и европейским космическим телескопом для поиска экзопланет CHEOPS.

Европейская метеосистема MetOp создается с 2006 года, когда был запущен первый спутник системы — MetOp-A. MetOp-B стартовал в 2012 году. Запуски космических аппаратов MetOp-A и MetOp-B осуществлялись с космодрома Байконур ракетами «Союз-2.1а». С запуском третьего спутника система будет развернута полностью. MetOp — первая европейская метеорологическая система, построенная на «полярных» спутниках, орбиты которых пролегают над полюсами планеты на высоте 812-818 км, что позволяет получать оперативную информацию с Северного и Южного полюсов, называемых «кухней погоды». До создания системы MetOp европейцы имели в эксплуатации только метеоспутники, располагавшиеся на геостационарной орбите, откуда полярные районы просматриваются плохо.