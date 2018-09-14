SpaceX выбрала туриста для отправки на Луну

Американская компания SpaceX сообщила о подписании соглашения с первым в мире космическим туристом, который облетит вокруг Луны. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте компании.

Отмечается, что первый космический турист отправится в полет на ракете Big Falcon Rocket (BFR).

"SpaceX выбрала первого в мире пассажира, который облетит Луну на борту ракеты-носителя BFR", — заявили в компании.

В компании подчеркнули, что за всю историю космических полетов на Луне побывали только 24 человека, причем последний раз еще в 1972 году в ходе миссии «Аполлона-17».

Назвать имя первого космического туриста в компании пообещали 17 сентября.

Ранее сообщалось, на какой срок компания SpaceX отложила первый полет туриста в космос.