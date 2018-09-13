Китай может стать мировым лидером в области научных исследований

Уже сейчас китайские ученые, проживающие, как в КНР , так и за пределами своей страны, выпускают более одной трети от глобального объёма научных публикаций в области естественных наук, инженерии и математики, пишет Bloomberg

По данным агентства, на протяжении десятилетий экономический рост Китая был обусловлен переходом рабочих из сельского хозяйства на производство.

Так как страна начала приближаться к так называемому поворотному моменту Льюиса, когда подобные сдвиги больше не повышают общую производительность, власти страны предпринимают все более согласованные усилия по созданию научной базы для обеспечения нового вектора роста.

Результаты этих усилий отражаются, как на рейтингах китайских университетов, 11 из которых вошли в список 100 лучших вузов в мире, так и на количестве научных публикаций.

При этом отмечается быстрый рост количества научных публикаций китайских ученых в период с 2000 по 2016 год, когда доля публикаций в области естественных наук, инженерии и математики увеличилась в четыре раза. В настоящее время объём научных публикаций китайских исследователей превысил объём научных публикаций США.

Кроме того, качество китайских исследований также продолжает расти. Несмотря на то, что они пока уступают качеству исследований американских ученых, недавний анализ показывает, что, измеряя не только количество статей, но и уровень цитирования, Китай уже в самое ближайшее время может стать мировыми лидерами в области научных исследований.

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