Николаев призвал повысить роль учёных в решении экологических проблем Байкала

Роль учёных в решении экологических проблем и сохранении озера Байкал нужно повышать, заявил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев на «круглом столе» в Госдуме.

По словам Николаева, есть масса отрицательных примеров, когда учёные говорят одно, а исполнительная власть — другое. Например, наука чётко разработала размеры природоохранной зоны вокруг Байкала, а Правительство приняло решение уменьшить её.

Между тем в отношении Байкала нужно в первую очередь прислушиваться к мнению учёных, так как озеро имеет важнейшее значение как для России, так и для всего мира, отметил он. «Любые решения, которые мы принимаем сегодня, отразятся и сыграют свою роль через десятилетия», — подчеркнул Николай Николаев.