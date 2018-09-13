Telegraph: британские ученые разрабатывают «умные брюки»

Группа британских ученых из Бристольского университета работает над созданием "умных брюк", в которые встроены "искусственные мышцы". Как сообщила газета Daily Telegraph, технологическая новинка поможет уязвимым категориям населения (инвалидам и пожилым людям) справиться с проблемами мобильности.

Уникальность разработки заключается в том, что она обеспечит людям, испытывающим проблемы при передвижении, дополнительную поддержку во время ходьбы. Кроме того, как отмечают ученые, роботические брюки помогут им вставать с инвалидных кресел и подниматься по лестнице, "реагируя на любые изменения" положения тела. Как ожидается, одежда также облегчит процедуру одевания.

По данным издания, в Великобритании насчитывается около 10 млн людей с нарушениями опорно-двигательной системы и почти 1,2 млн человек, которые переживают последствия инсульта.

"Поскольку мы все стареем и живем дольше, мы хотим поддерживать нашу мобильность максимально длительное время", — сказал профессор лаборатории робототехники Бристольского университета Джонатан Росситер.

Разработка стала возможной благодаря гранту в размере £2 млн ($2,6 млн), предоставленному Научно-исследовательским советом по инженерным и физическим наукам (Engineering and physical sciences research council) Соединенного Королевства, который инвестирует средства в инновационные проекты.

По словам специалистов, изобретение даже позволит освободить пожилых людей от использования инвалидных кресел. Однако, по мнению авторов проекта, на его реализацию уйдет как минимум 10 лет.