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Британские ученые разрабатывают «умные брюки»
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Telegraph: британские ученые разрабатывают «умные брюки» 

ТАСС + ещё 5 13 сентября 2018
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Группа британских ученых из Бристольского университета работает над созданием "умных брюк", в которые встроены "искусственные мышцы". Как сообщила газета Daily Telegraph, технологическая новинка поможет уязвимым категориям населения (инвалидам и пожилым людям) справиться с проблемами мобильности.
Уникальность разработки заключается в том, что она обеспечит людям, испытывающим проблемы при передвижении, дополнительную поддержку во время ходьбы. Кроме того, как отмечают ученые, роботические брюки помогут им вставать с инвалидных кресел и подниматься по лестнице, "реагируя на любые изменения" положения тела. Как ожидается, одежда также облегчит процедуру одевания.
По данным издания, в Великобритании насчитывается около 10 млн людей с нарушениями опорно-двигательной системы и почти 1,2 млн человек, которые переживают последствия инсульта.
"Поскольку мы все стареем и живем дольше, мы хотим поддерживать нашу мобильность максимально длительное время", — сказал профессор лаборатории робототехники Бристольского университета Джонатан Росситер.
Разработка стала возможной благодаря гранту в размере £2 млн ($2,6 млн), предоставленному Научно-исследовательским советом по инженерным и физическим наукам (Engineering and physical sciences research council) Соединенного Королевства, который инвестирует средства в инновационные проекты.
По словам специалистов, изобретение даже позволит освободить пожилых людей от использования инвалидных кресел. Однако, по мнению авторов проекта, на его реализацию уйдет как минимум 10 лет.
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