НАСА поищет внеземную жизнь на корабле

НАСА создаст новый корабль для поиска внеземной жизни

Эксперты НАСА полагают, что для того, чтобы всё-таки найти внеземную цивилизацию или же планету с признаками жизни, им придётся создать корабль, который смог бы напрямую фотографировать планеты за пределами нашей системы. Таких в настоящий момент не существует, хотя и было разработано несколько экспериментальных проектов такого типа.

Конечно, пока что форсировать события никто не собирается. В НАСА сейчас обеспокоены работой над проектом телескопа Джеймса Вебба, который изначально должен был обойтись в один миллиард долларов и запущен одиннадцать лет назад. В результате, на проект ушло в десять раз больше, а запуск состоится в лучшем случае через два года.

В настоящий момент экзопланеты определяют не напрямую, а изучая характер поведения звёзд. Для того, чтобы снимать планеты напрямую хотят использовать коронограф. Это специальный инструмент, который можно даже прикрепить к телескопу. Он будет подавлять свечение звезды, давая возможность сфотографировать саму планету.

В любом случае, телескопы прямого наблюдения обойдутся НАСА в десятки миллиардов долларов, которые сейчас агентству никто не выделит. Поэтому, амбициозная цель найти жизнь за рамками Земли пока что остаётся для астронавтов лишь мечтой.