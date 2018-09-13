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НАСА поищет внеземную жизнь на корабле
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НАСА создаст новый корабль для поиска внеземной жизни 

Реальный мир космоса 13 сентября 2018
Фото: Реальный мир космоса
Эксперты НАСА полагают, что для того, чтобы всё-таки найти внеземную цивилизацию или же планету с признаками жизни, им придётся создать корабль, который смог бы напрямую фотографировать планеты за пределами нашей системы. Таких в настоящий момент не существует, хотя и было разработано несколько экспериментальных проектов такого типа.
Конечно, пока что форсировать события никто не собирается. В НАСА сейчас обеспокоены работой над проектом телескопа Джеймса Вебба, который изначально должен был обойтись в один миллиард долларов и запущен одиннадцать лет назад. В результате, на проект ушло в десять раз больше, а запуск состоится в лучшем случае через два года.
В настоящий момент экзопланеты определяют не напрямую, а изучая характер поведения звёзд. Для того, чтобы снимать планеты напрямую хотят использовать коронограф. Это специальный инструмент, который можно даже прикрепить к телескопу. Он будет подавлять свечение звезды, давая возможность сфотографировать саму планету.
В любом случае, телескопы прямого наблюдения обойдутся НАСА в десятки миллиардов долларов, которые сейчас агентству никто не выделит. Поэтому, амбициозная цель найти жизнь за рамками Земли пока что остаётся для астронавтов лишь мечтой.
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