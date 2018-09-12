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В попытке избежать предсказания «Черного зеркала». Крымские ученые выводят новых суперпчел
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В попытке избежать предсказания «Черного зеркала». Крымские ученые выводят новых суперпчел 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Предсказание фантастов из культового сериала «Черное зеркало» имеет все шансы сбыться — перегрев ульев из-за глобального потепления вызовет массовую гибель пчел на всех континентах уже в ближайшие годы. Ученые фиксируют стремительное сокращение численности Apis mellifera.
Ученые Таврической академии Крымского федерального университета получили грант на выведение нового вида медоносной крымской пчелы. В отличие от электронных родственниц из «Чёрного зеркала», она будет отличаться миролюбивостью, высокой продуктивностью и способностью собирать нектар у растений при высоких температурах. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на конкурсе инновационных проектов по программе «Умник» поддержал проект по изучению проблематики чистопородных пчел в Крыму.
Сегодня генофонд медоносной пчелы в Крыму чрезвычайно неоднороден. Между разными породами непрерывно проходит процесс метисации. Исследуя пасеки в горнолесной зоне полуострова, ученым удалось выявить стационарное пчелиное хозяйство с отличающимися от других медоносными пчелами.
В рамках лабораторных исследований в митохондриальном ДНК, которая передает по женской линии определенную группу генов, обнаружилась мутация, отличающая исследуемую пчелу от остальных. В перспективе эта мутация может быть использована для выведения насекомых с особо ценными хозяйственными признаками: хорошей зимостойкостью, устойчивостью к болезням, высокой медопродуктивностью и способностью осуществлять медосбор при высоких температурах, что актуально в условиях глобального потепления.
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