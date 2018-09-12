Уральские ученые построят 3D-модель гигантского ледника ИГАН

— Мы провели съемку поверхности ледника ИГАН и георадиолокационное зондирование для определения запасов льда в этом гиганте, — рассказал научный сотрудник кафедры криолитологии геофака МГУ Михаил Иванов . — Кроме того, обследовали приледниковые озера и прилегающие морены (ледниковые отложения). Оказалось, ледник находится в активной фазе и продолжает двигаться.

По словам Михаила Иванова, интересно было понаблюдать за озером, которое сформировалось перед ледником несколько лет назад. Буквально на глазах в течение пяти дней уровень воды в нем упал приблизительно на метр. Морена оттаяла, и вода постепенно стала уходить.

Ученые считают, что в будущем озеро будет только увеличиваться из-за таяния ледника. Одновременно сам ледник продолжает формироваться: венчающая его снежная шапка постепенно превращается в лед. Полную картину исследователи получат после обработки результатов геодезической, тахеометрической и топографических съемок, а также построения 3D-модели ледника ИГАН. Впервые для съемки его поверхности использовали квадрокоптер.

В следующем году ученые намерены сравнить результаты наблюдений с исследованиями прошлого века, когда экспедиции на ледник отправлялись практически каждый год.

Справка «РГ»