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Уральские ученые построят 3D-модель гигантского ледника ИГАН
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Уральские ученые построят 3D-модель гигантского ледника ИГАН 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Мы провели съемку поверхности ледника ИГАН и георадиолокационное зондирование для определения запасов льда в этом гиганте, — рассказал научный сотрудник кафедры криолитологии геофака МГУ Михаил Иванов. — Кроме того, обследовали приледниковые озера и прилегающие морены (ледниковые отложения). Оказалось, ледник находится в активной фазе и продолжает двигаться.
По словам Михаила Иванова, интересно было понаблюдать за озером, которое сформировалось перед ледником несколько лет назад. Буквально на глазах в течение пяти дней уровень воды в нем упал приблизительно на метр. Морена оттаяла, и вода постепенно стала уходить.
Ученые считают, что в будущем озеро будет только увеличиваться из-за таяния ледника. Одновременно сам ледник продолжает формироваться: венчающая его снежная шапка постепенно превращается в лед. Полную картину исследователи получат после обработки результатов геодезической, тахеометрической и топографических съемок, а также построения 3D-модели ледника ИГАН. Впервые для съемки его поверхности использовали квадрокоптер.
В следующем году ученые намерены сравнить результаты наблюдений с исследованиями прошлого века, когда экспедиции на ледник отправлялись практически каждый год.
Справка «РГ»
Ледник ИГАН — самый крупный на Полярном Урале. Он назван в честь Института географии РАН 55 лет назад, когда его открыл советский гляциолог (ученый, изучающий природные льды) Леонид Долгушин.
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