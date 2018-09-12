Ещё
Физики описали не касающиеся поверхности жидкие колеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Физики описали не касающиеся поверхности жидкие колеса 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые обнаружили вращение и самопроизвольное движение капель во время наблюдения эффекта Лейденфроста — удержания капель от быстрого вскипания при контакте с перегретой поверхностью. Авторы назвали открытие «колесами Лейденфроста». Результаты опубликованы в журнале Nature Physics.
Если поместить капли жидкости на поверхность, нагретую заметно выше температуры кипения данной жидкости, то между ней и каплями возникает слой пара, который препятствует быстрому испарению. Это явление называется эффектом Лейденфроста. Его можно заметить и в быту, если брызнуть водой на долго стоящую на плите сковородку. Исследователи уже научились управлять движением капель при помощи данного феномена, создавая поверхности специальной формы, которые даже могут заставлять капли двигаться вверх, так как на такой «воздушной подушке» капли перемещаются почти без сопротивления.
В новой работе физики исследуют эффект Лейденфроста в ситуации отсутствия внешних воздействий на капли и полной симметрии поверхности. Ученые отмечали, что в таком случае капли все равно не находятся в покое, но считали это связанным с небольшими движениями воздуха или гравитацией. Авторы нового исследования показали, что необходимо учитывать еще одну силу. Оказалось, что жидкость внутри капель начинает интенсивность двигаться, но при достаточно большом размере эти течения сбалансированы. Однако при уменьшении размера капель, внутри них может образоваться единый поток, который приведет к нарушению симметрии и заставит капли двигаться.
Авторы отмечают, что капли становятся несимметричными и наклоняются в сторону движения, из-за чего они не останавливаются вплоть до полного испарения. Также физики обратили внимание, что обычно они двигаются в сторону областей с меньшей температурой поверхности, что потенциально можно использовать для контроля над перемещением частей новых самодвижущихся систем.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Физики научились произвольно выстраивать атомы в пространстве Окаменелое кладбище насекомых запечатлело взрыв разнообразия У искусственного интеллекта нашли склонность к предрассудкам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин нанес удар по фантазиям британцев287
Порошенко приготовился атаковать Россию166
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
Британия не смогла найти «российский след»65
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина493
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Автоспорт
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение