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Космический грузовик «Прогресс МС-09» начали готовить к старту в 2019 году
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Космический грузовик «Прогресс МС-09» начали готовить к старту в 2019 году 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Космический грузовой корабль «Прогресс МС-09» доставили на космодром Байконур и начали готовить к запуску, запланированному на начало 2019 года, сообщает в среду "Роскосмос".
"В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома Байконур начались работы по подготовке к запуску транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-11». Специалисты предприятий Роскосмоса провели выгрузку космического корабля из вагона и установили его в стенд", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на орбиту ТГК «Прогресс МС-11» будет доставлен ракетой-носителем «Союз-2.1а», старт которой запланирован в первом квартале 2019 года.
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