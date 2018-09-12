Космический грузовик «Прогресс МС-09» начали готовить к старту в 2019 году

"В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома Байконур начались работы по подготовке к запуску транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-11». Специалисты предприятий Роскосмоса провели выгрузку космического корабля из вагона и установили его в стенд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на орбиту ТГК «Прогресс МС-11» будет доставлен ракетой-носителем «Союз-2.1а», старт которой запланирован в первом квартале 2019 года.