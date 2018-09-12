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Алтайские ученые создали фермент для производства сыра, который заменит импортные аналоги
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Алтайские ученые создали фермент для производства сыра, который заменит импортные аналоги 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Алтайского государственного университета (АлтГУ) создали фермент для производства сыра, который позволит отказаться от импортных аналогов. Об этом в среду сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
"Ученые АлтГУ разработали уникальный импортозамещающий фермент для производства сыра", — говорится в сообщении. Отмечается, что к тестированию фермента уже приступили сотрудники Сибирского НИИ сыроделия. Оно будет завершено к концу 2018 года.
Проект, который получил грантовую поддержку Совета по развитию биотехнологий при Губернаторе Алтайского края, подразумевает разработку импортозамещающего фермента, используемого в производстве сыра, — рекомбинантного химозина. По словам руководителя проекта, доцента кафедры органической химии опорного Алтайского государственного университета, заведующего лабораторией иммунохимии Дмитрия Щербакова, до этого подобного препарата никто не создавал.
"Ранее мы делали фермент, используемый в производстве сыра, на основе коровьего химозина. Но у нас возникла идея сделать новый препарат с применением знаний протеомики (области молекулярной биологии, занимающейся исследованием белков). Так, например, химозин, чтобы стать активным и соответственно, применимым в сыроделии, должен приобрести определенную структуру, или, проще говоря, свернуться", — сказал ученый, слова которого приводятся в сообщении.
Он пояснил, что сворачивание могут обеспечивать дополнительные белки. И алтайским ученым удалось создать конструкцию, в которую помимо химозина вошел дополнительный белок-помощник тиоредоксин, который и решил эту проблему.
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