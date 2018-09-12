Ещё
В Австралии упал огромный метеорит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Австралии упал огромный метеорит 

Мир24 1 час назад
Над австралийским городом Перт пролетел огромный метеорит. Его появление зафиксировали камеры слежения и видеорегистраторы, передает ABC News.
Инцидент произошел 28 августа. В настоящее время ведутся поиски обломков.
На опубликованных кадрах видно, что падение метеорита сопровождалось яркой вспышкой света, похожей на молнию. Очевидцы рассказывают, что они также слышали сильный грохот.
Ученые из университета Кертина уже изучили траекторию падения небесного тела и определили его примерные размеры. По их мнению, диаметр объекта может достигать полуметра.
Ранее в Мавритании обнаружили древнейший из когда-либо найденных метеорит. Его размер сопоставим с бейсбольным мячом, а возраст, по подсчетам ученых, составляет 4,565 миллиардов лет.
На его поверхности можно увидеть необычные светло-зеленые вкрапления. Анализ показал, что это тридимит — редкий минерал из класса кремнеземов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Более тысячи жертв теракта 11 сентября остаются неопознанными Нибиру приближается: загадочная планета провоцирует стихийные бедствия Сахара может стать крупнейшей солнечной электростанцией планеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин нанес удар по фантазиям британцев270
Порошенко приготовился атаковать Россию165
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко124
Британия не смогла найти «российский след»65
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина492
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Автоспорт
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение