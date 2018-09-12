В Австралии упал огромный метеорит

Над австралийским городом Перт пролетел огромный метеорит. Его появление зафиксировали камеры слежения и видеорегистраторы, передает ABC News.

Инцидент произошел 28 августа. В настоящее время ведутся поиски обломков.

На опубликованных кадрах видно, что падение метеорита сопровождалось яркой вспышкой света, похожей на молнию. Очевидцы рассказывают, что они также слышали сильный грохот.

Ученые из университета Кертина уже изучили траекторию падения небесного тела и определили его примерные размеры. По их мнению, диаметр объекта может достигать полуметра.

Ранее в Мавритании обнаружили древнейший из когда-либо найденных метеорит. Его размер сопоставим с бейсбольным мячом, а возраст, по подсчетам ученых, составляет 4,565 миллиардов лет.

На его поверхности можно увидеть необычные светло-зеленые вкрапления. Анализ показал, что это тридимит — редкий минерал из класса кремнеземов.

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