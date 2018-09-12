Обнаружен новый аккрецирующий миллисекундный рентгеновский пульсар

Используя космический аппарат NuSTAR и прибор NICER, международная команда астрономов обнаружила новый аксифицирующий миллисекундный рентгеновский пульсар. Недавно обнаруженный объект был обозначен как IGR J17591-2342, он является новейшим дополнением к еще короткому списку известных аккрецирующих миллисекундных рентгеновских пульсаров. Об этом сообщается в документе, опубликованном 30 августа на сервере pre-print arXiv.

Рентгеновские пульсары демонстрируют строгие периодические изменения интенсивности рентгеновских лучей, которые могут быть короче, чем доля секунды. Аккрецирование миллисекундных рентгеновских пульсаров (AMXPs) является своеобразным типом рентгеновских пульсаров, в которых короткие периоды вращения вызваны длительным переносом массы от звезды со спутниками с малой массой через аккреционный диск на медленно вращающуюся нейтронную звезду. Астрономы воспринимают AMXP как своеобразные астрофизические лаборатории, которые могут иметь решающее значение для повышения наших знаний о процессах термоядерного всплеска.

На сегодняшний день обнаружено только 21 AMXP, причем периоды вращения их варьируются от 1,7 до 9,5 миллисекунд. Чтобы расширить список этих специфических объектов, научное сообщество все еще активно ищет такие источники, используя космические обсерватории, такие как астрофизический телескоп NASA (NuSTAR).

Недавно группа исследователей во главе с Андреа Санной из Университета Кальяри, Италия, использовала NuSTAR для идентификации нового AMXP. Источник, названный IGR J17591-2342, был первоначально классифицирован как переходный процесс рентгеновского излучения и передан в Международную лабораторию астрофизических исследований гамма-лучей (INTEGRAL) Европейского космического агентства для сканирования галактического центра 10 августа 2018 года. Команда наблюдала этот источник с помощью NuSTAR, который выявил данные о природе этого объекта. Дополнительные наблюдения за пульсаром проводились с использованием «Исследователя внутренних составов нейтронных звезд» (NICER) на борту Международной космической станции (МКС).

«В этой статье мы описываем когерентный анализ времени наблюдений NuSTAR и NICER, показывающих период вращения пульсара и бинарный эфемерид», — сообщают исследователи в своей статье.

В данных от NuSTAR и NICER команда ученых обнаружила когерентные рентгеновские пульсации около 527,4 Гц (1,9 миллисекунды) сделанные спустя почти 25 дней с начала вспышки с импульсной фракцией 15 процентов.

Согласно документу, IGR J17591-2342 имеет орбитальный период около 8,8 часов. Масса нейтронной звезды была рассчитана как около 1,4 солнечных масс, а минимальная масса спутника составляет, скорее всего, 0,42 массы Солнца.

Кроме того, астрономы отметили, что IGR J17591-2342 расположен недалеко от центра нашей галактики Млечный Путь, примерно на 28 000 световых лет от Земли. Было установлено, что оценочная скорость аккреции составляет около 0,52 миллиарда одной солнечной массы в год. IGR J17591-2342 до сих пор является 22-м известным AMXP. Авторы статьи подчеркнули, что их открытие обогащает перепись этих объектов, которые необходимы для понимания поздних стадий эволюции звезд.