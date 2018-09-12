Технополис «Эра»: будущее военной науки

Совместные лаборатории, развернутые в технополисе, совместно используются учеными, представителями ОПК и операторами научных рот российской армии.

Технополис «Эра» Минобороны России стал базовым элементом новой эффективной модели взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций. В совместных лабораториях, развернутых в Технополисе, проводятся передовые исследования и новые разработки под руководством ученых и конструкторов, в тесном взаимодействии с операторами научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации, ОПК и индустриальными партнерами.

Сегодня в «Эре» ведутся научные исследования по восьми приоритетным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, автоматизированные системы управления, технологии энергообеспечения и аппараты жизнеобеспечения, техническое зрение и распознавание образов, информатика и вычислительная техника, биотехнические системы и технологии, а также нанотехнологии и наноматериалы.

В настоящее время основными направлениями научных исследований сотрудников «Эры» являются высокопроизводительные вычислительные системы с реконфигурируемой структурой, математическое, программное и лингвистическое обеспечение систем автоматизированного управления, разработка, тестирование и сертификация специального программного обеспечения, а также автоматизация процессов управления.

Одной из важных целей технополиса «Эра» является создание современной инфраструктуры для проведения широкомасштабных научных исследований в сфере искусственного интеллекта.