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На ближайшей к Земле экзопланете нашли «колыбель жизни»
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На ближайшей к Земле экзопланете нашли «колыбель жизни» 

Мир24 1 час назад
Ближайшая к Земле экзопланета может быть обитаема — к такому выводу пришли ученые из Института космических исследований NASA.
Речь идет о Proxima Centauri b, которая вращается вокруг нашего космического «соседа» — звезды Проксима Центавра. Она расположена на расстоянии примерно 4,22 световых лет от Солнечной системы.
Планету открыли в 2016 году, и с тех пор эксперты спорили — может ли на ней существовать жизнь. Недавно на этот вопрос был получен ответ. Компьютерное моделирование показало — условия на поверхности подходят для огромных пространств жидкой воды, где способна зародиться жизнь, сообщает Astrobiology.
Ранее ученым удалось узнать, что масса Proxima Centauri b по крайней мере в 1,3 раз превосходит земную и делает оборот вокруг светила за 11 дней.
Эта планета входит в «зону обитаемости» звезды — то есть не слишком близко, чтобы вода испарилась, и не слишком далеко, чтобы та замерзла. Но все равно она расположена экстремально близко к Проксиме Центавре — 7,3 млн км (для сравнения, между Землей и Солнцем — 149,5 млн км).
Возможно, красный карлик поймал ее в гравитационную ловушку, и одна сторона планеты все время обращена к светилу. Это значит, что на поверхности Proxima Centauri b сохраняется огромный перепад температур — «лицевая» сторона раскалена, а теневая покрыта вечными льдами. Но есть небольшая область, где может существовать теплый океан.
Новые исследования подтвердили, что это вероятно. Ученые пришли к выводу, что циркулирующие океанские волны способны передавать тепло из одной части планеты в другую. Взаимодействие океана и атмосферы позволяет сохранить полосу жидкой воды в экваториальных областях.
Команда проработала 18 возможных сценариев с учетом размера континентов, плотности атмосферы, различных составов атмосферы и даже колебаний количества соли в воде. Почти во всех случаях на Proxima Centauri b сохранялся открытый океан.
Жидкая вода, в свою очередь, может стать домом для живых организмов, и мощные телескопы в будущем зафиксируют их следы.
Ранее астрономы описали систему планет TRAPPIST-1 — большинство из них покрыты скалистой сушей, а некоторые могут содержать значительно больше воды, чем Земля.
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