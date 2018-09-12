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Российские ученые обнаружили ледяной вулкан
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Российские ученые обнаружили ледяной вулкан 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Подобные явления ранее наблюдали только на ледяных планетах и планетоидах.
Российские ученые сделали сенсационное открытие в рамках экспедиции на полуостров Ямал. Они обнаружили криовулкан. Об этом сообщает издание Nation News.
Известно, что арктический кратер был обнаружен еще в 2014 году. По словам ученых, воронка образовалась в результате взрыва газа, образованного в результате жизнедеятельности микроорганизмов в непромерзающем слое вечной мерзлоты. Подобные явления ранее наблюдали только на ледяных планетах и планетоидах.
Ранее российские ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике. По их данным, средняя годовая температура воздуха в арктической зоне страны по итогам прошлого года была выше нормы на 3,23 градуса по Цельсию (подробнее…)
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