NASA показало, как изменялась жизнь на Земле в течение 20 лет

Ролик показывает нашу планету, её «дыхание», сезонные изменения. Так, можно увидеть, как периодически увеличиваются и сокращаются снежные покровы на Северном и Южном полюсах, как то же происходит и «зелёными» участками Земли.

Визуализация была выполнена при помощи снимков с различных спутников. В частности, аппарата SeaWiFS, запущенного NASA в 1997 году и собирающего данные о жизни океана, а также таких метеорологических спутников агентства, как Terra, Aqua и Suomi NPP.

Учёные отслеживают, как изменилась растительная жизнь за последние 20 лет, чтобы лучше понять, каким образом экосистемы реагируют на изменяющие климатические условия. Например, исследования показывают, что повышение температур морской поверхности затрудняет жизнь фитопланктона (живущих в воде фотосинтезирующих организмов); это означает, что в океане становится меньше организмов, способных поглощать углекислый газ — парниковый газ, являющийся главным триггером глобального потепления. На видео также можно заметить следствие этого процесса — постепенное сокращение арктических льдов.