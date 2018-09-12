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Физики научились следить за пучками частиц, не замедляя их
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Физики научились следить за пучками частиц, не замедляя их 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Международный коллектив ученых из ЦЕРН, США, Великобритании и Томска добился прямого наблюдения так называемого дифракционного излучения Вавилова—Черенкова в видимом диапазоне. В ходе эксперимента ученым удалось показать, что это излучение возникает, когда пучок заряженных частиц пролетает мимо прозрачного диэлектрика, а не проходит сквозь него, как в традиционных схемах. При этом его мощности оказалось достаточно, чтобы дать информацию о характеристиках самого пучка, хотя ранее считалось, что этот эффект незначителен и не представляет интереса. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.
Излучение Вавилова—Черенкова было открыто отечественным ученым Павлом Черенковым, а в 1958 он вместе с учеными, объяснившими это явление, получил Нобелевскую премию. Излучение возникает при движении заряженной частицы через прозрачный диэлектрическую среду (например, воду) со скоростью, превышающей фазовую скорость света в этой среде. Это излучение можно наблюдать визуально, пример — характерное голубое свечение в бассейне ядерного реактора.
«Это излучение чрезвычайно полезно в физике частиц, ведь благодаря ему можно измерить характеристики заряженных частиц, которые проходят сквозь диэлектрик, — рассказывает один из авторов статьи Александр Потылицын из Томского политехнического университета. — Детекторы на основе этого эффекта сегодня используются и в лазерно-плазменных лабораториях, токамаках и в ускорителях, например, Большом адронном коллайдере (БАК). Но здесь встает проблема: когда частица проходит через среду, она рассеивается, теряет энергию. В некоторых случаях этими эффектами можно пренебречь, а в некоторых нет. Поэтому нужны так называемые невозмущающие методы диагностики пучков частиц, получаемых на современных ускорителях».
Ранее ученые считали, что черенковское излучение, возникающее, когда частицы проходят в непосредственной близости от диэлектрика, а не пересекают его, слишком мало, чтобы брать его во внимание. Результаты моделирования, проведенного учеными Томского политехнического университета, и непосредственного эксперимента, прошедшего на американском ускорителе в Корнеллском университете, опровергли это мнение.
Во время эксперимента пучок позитронов проходил вблизи кварцевой призмы — на расстоянии менее 1 миллиметра. Генерируемое черенковское излучение из призмы отражалось от зеркала и собиралось линзой, а затем детектировалось чувствительной фотокамерой. По характеристикам зафиксированного светового пятна и можно судить о параметрах исходного пучка позитронов, причем подобную диагностику можно проводить очень быстро, в режиме онлайн, что позволит техническому персоналу, оперативно принимать решения по корректировке установки.
«Результаты эксперимента показали, что генерируемое черенковское излучение не оказывает существенного влияния на параметры пучка, — отмечает Потылицын. — При этом результаты хорошо описываются нашей моделью. Следующий этап наших исследований — диагностика субмикронных пучков, которую невозможно провести существующими инструментами. Мы планируем провести эксперимент на японском ускорителе в городе Цукуба, в Организации по изучению высокоэнергетических ускорителей (КЕК), обладающем необходимыми параметрами пучка, чтобы доказать возможность использования черенковского излучения в таком невозмущающем формате для диагностики субмикронных пучков. Полученные результаты могут использоваться при создании следующей установки, сравнимой по масштабам с БАК, — Международного линейного коллайдера в Японии».
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