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«Армагеддон в действии»: учёные собираются изменить траекторию движения астероида
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«Армагеддон в действии»: учёные собираются изменить траекторию движения астероида 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Похоже, сюжет из известного фильма Армагеддон может оказаться реальностью и один из астероидов действительно может столкнуться с нашей планетой. Иначе объяснить новую миссию, разработкой которой занимались американские физики, нельзя.
Речь идёт о проекте, который должен продемонстрировать, как именно человечество может изменить траекторию движения астероида для того, чтобы защитить нашу планеты от столкновения с этим небесным телом. Эксперты сообщили, что проводят окончательную доработку конструкции, а все необходимые технические мероприятия уже были проведены. Кроме того, разрешение на продолжение деятельности экспертам уже предоставило агентство НАСА.
Главным элементом миссии является специальный корабль, который сможет произвести так называемый кинетический импактор. Другими словами, эксперты хотят использовать ударное воздействие на астероид для того, чтобы он изменить траекторию.
В ходе планирования операции был выбран астероид Дидимос, который состоит из двух частей, диаметром в восемьсот и сто метров. С помощью инновационной системы наведения разработанный корабль отправится прямо на астероид и врежется в космическое тело на скорости примерно в шесть километров в секунду. Отметим, что габариты летального аппарата едва превышают автомобиль. После этой процедуры учёные произведут измерения, чтобы определить, как именно была изменена траектория движения астероида. На основании полученных данных можно будет разрабатывать другие агрегаты, которые будут призваны защитить нашу планету от столкновения с астероидами.
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