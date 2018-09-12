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Учёные шли по ложному следу: образцы лунного грунта оказались непредставительными
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Учёные шли по ложному следу: образцы лунного грунта оказались непредставительными 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Всем известно, что на нашей планете практически не осталось пород, которые были сформированы на ранних этапах истории Земли, так как они были разрушены силами эрозии и движением литосферных плит. Именно поэтому учёные огромное внимание уделяют изучению грунта Марса и Луны. Так, почти пятьдесят лет назад миссия Аполлон доставила на Землю несколько образцов лунного грунта. Однако, некоторые американские учёные отмечают, что результаты исследования нельзя считать отражающими реальность.
Так, группа специалистов отметила, что на поверхность Луны часто падают метеороиды, в результате чего образуются формирования под названием сферулы. Предварительно был сделан вывод о том, что частота падения метеороидов возросла, однако, учёные с этим не согласны. Они утверждают, что для того, чтобы судить об этом, нужно было брать пробы грунта на несколько метров глубже. Только тогда можно было бы раскрыть реальную картину частоты столкновений спутника с метеороидами на основании распределения сферул.
Отметим, что понимание этих явлений принципиально важно для Земли, так как именно от таких природных катастроф жизнь на нашей планете неоднократно прерывалась. В частности, вымерли динозавры.
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