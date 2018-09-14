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В Китае создали водонепроницаемое покрытие для смартфонов
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В Китае создали водонепроницаемое покрытие для смартфонов 

Свободная пресса + ещё 2 14 сентября 2018
Фото: Газета "Труд"
Китайские учёные разработали из наноматериалов водонепроницаемое покрытие для смартфонов и других видов бытовой электроники.
Новинка надежно защищает платы и другие детали электроники от дождя, брызг воды и влаги, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».
По данным издания, которое ссылается на исследователей Нинбоского института промышленных технологий Академии наук Китая, гаджетами с указанным покрытием можно пользоваться в ванной и рядом с плавательным бассейном, не боясь, что они упадут в воду.
При этом это уникальное нанопокрытие может обеспечить работоспособность электроприборов после часового погружения в воду на глубину одного метра
Кроме того, по сравнению с имеющимися на рынке смартфонами с водонепроницаемым или водостойким корпусом, новый материал обладает более высокой надёжностью и при этом позволит производителям снизить себестоимость продукции.
Помимо этого, водонепроницаемость электроники с нанопокрытием не снижается в условиях многократного падения с высоты метра или длительного пребывания при ультрафиолетовом излучении.
По мнению экспертов, очередная инновационная разработка китайских учёных найдёт широкое применение не только при создании смартфонов, но и в автопромышленности, при разработке дронов, для изготовления океанографической техники и в других сферах.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в самое ближайшее время Китай может стать мировым лидеров в области научных исследований.
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