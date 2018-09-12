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На раскопках в Новосибирской области ученые обнаружили семена древних растений
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На раскопках в Новосибирской области ученые обнаружили семена древних растений 

sibnovosti.ru 53 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Томские палеонтологи совместно с эстонской коллегой, палеокарпологом Леели Амон-Вескимейстер в ходе раскопок в урочище Волчья грива в Новосибирской области впервые обнаружили сохранившиеся семена древних растений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Томского государственного университета (ТГУ).
Ученые исследовали под Новосибирском одно из крупнейших в Евразии захоронений мамонтовой фауны. Раскопки шли почти месяц. Из раскопа площадью 8 кв.м, который ученые определили для исследований, было извлечено более 400 находок. 99% этих находок составили кости мамонтов и незначительное количество костей других животных — лошадей, лис и грызунов. Вместе с останками древних животных ученые нашли семена растений, окружавших мамонтов в период их вымирания — камыша, осоки и других. Всего было обнаружено несколько десятков семян. Чтобы выделить их, ученым пришлось пропустить всю породу костеносного горизонта сначала через сито с миллиметровыми отверстиями, а затем дополнительно через сито 0,1 мм.
Фото: tsu.ru  — Мы и ранее были уверены, что найденные нами кости мамонтов были захоронены в так называемой «грязевой ванне»: сыром месте на зверовом солонце, где периодически стояла вода. Геологически видно, что это было влажное место — грязь, по сути, и теперь мы получили дополнительное палеонтологическое подтверждение этому, — рассказал заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Сергей Лещинский.
Экспедиция ТГУ выполнялась в рамках госзадания минобрнауки РФ «Комплексные исследования рефугиумов мамонтовой и динозавровой фаун Западной Сибири». На Волчьей гриве ученые занимаются поиском причин последнего вымирания крупнейших континентальных млекопитающих, произошедшего около 10 тыс. лет назад.
Фото: pixabay.com
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