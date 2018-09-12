Ученые рассказали, как социальные сети могут сделать из человека изгоя

Не так давно некоммерческая организация по пропаганде безопасных технологий и средств массовой информации провела интересный эксперимент. Специалисты организации опросили более 1000 подростков, чей возраст был в пределах 13-17 лет. Ученые смогли определить, как преобразились отношения в дружбе и социальном воздействии в целом, благодаря появлению цифровых технологий.

Согласно полученным результатам оказалось, что после первых опросов, проведенных в 2012 году, процент детей, которые все чаще выбирали общение в Интернете взамен личных контактов, возрос и продолжает расти — по сравнению с начальными 33% сейчас это более 35%. Также было отмечено, что помимо простого общения, общение в социальных сетях можно назвать одним из лучших и оперативных. С таким выводом согласилось более 49% молодежи. ​Благодаря этому опросу ученые также смогли определить интересный факт. Более 59% детей сами согласились с тем, что социальные сети существенно отвлекают их от выполнения повседневных дел. Специалисты уверяют, что более 72% детей часто пользуются социальными сетями именно благодаря большому кругу в виртуальном общении. Ученые полагают, что с каждым годом общение в реальности будут выбирать все меньше детей.