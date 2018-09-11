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Китайские учёные разработали уникальную квантовую память
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Китайские учёные разработали уникальную квантовую память 

Свободная пресса 55 минут назад
Учёные Китайского научно-технологического университета (КНТУ), разработали уникальную квантовую память, представляющую собой элементарное устройство перспективной дистанционной квантовой связи и сети.
Запоминающее устройство может свободно хранить квантовую информацию с временными, пространными и спектральными степенями свободы. Кроме того, оно способно работать в произвольном импульсном режиме внутри степеней свободы по времени и частоте, передаёт агентство «Синьхуа».
Очередная инновационная разработка китайских учёных позволит обеспечить квантовую связь на большее расстояние, создавая память с множественными степенями свободы с возможностью работы в 12 режимах.
При этом во всех операциях памяти трёхмерные квантовые состояния фотонов сохраняют точность приблизительно в 89%.
Уникальное открытие учёных, по мнению экспертов, не только имеет большое значение для развития квантовой сети и квантовых накопителей, но и найдёт применение в сфере линейных оптических квантовых вычислений.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае изобрели уникальный, самоочищающийся материал.
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