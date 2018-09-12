В ямальской тундре нашли первый на планете криовулкан

Воронку, которая образовалась в 2014 году в 30 километрах от Бованенского газового месторождения, причислили к криовулкану. Это первый случай, когда явление на Земле отнесли к самому распространенному явлению на ледяных планетах.

Об исследовании ямальского кратера (воронки) сообщает научный журнал Nature. В докладе ученых МГУ говорится о том, что криовулканизм характерен для ледяных планет. На Земле исследования вечной мерзлоты были связаны, в основном, с инженерным проектированием. Многим явлениям, в том числе, протекающим в криосфере, уделялось слишком мало внимания. Поэтому это первый объект на Земле, который отнесли к криовулкану.

В статье отмечается, что появление воронки породило множество споров о ее происхождении. Ученым удалось объяснить явление с точки зрения процессов, характерных для ледяных планет: в талом озере образовался ледяной холм, озеро обмелело и высохло, земля под ним замерзла, а холм рухнул под криогенным гидростатическим давлением, созданным в замкнутой системе замораживания земли до завершения заморозков. При этом ядро влажной земли оставалось незамерзшим и хранило огромное количество углекислого газа, растворенного в поровой (подземной) воде.

— Мы посетили кратер в июне 2015 года. Он напоминал неправильный круг, около 25 метров в диаметре. Уровень грунтовых вод озера был на 18 метров ниже поверхности земли, — пояснили авторы научного труда.

Исследователям стало также известно о еще двух подобных, но меньших взрывах, на Ямале.