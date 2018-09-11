Ученые выяснили, что мальчики и девочки обладают одинаковыми способностями к математике

Группа американских ученых доказала это путем эксперимента.

Психологи из Рочестерского и Питтсбургского университетов провели эксперимент, в котором участвовало больше 500 детей в возрасте от шести месяцев до восьми лет. В ходе исследования эксперты выявляли базовые арифметические навыки. Например, детей просили на глаз оценить количество предметов, спрашивали, что такое «больше» и «меньше» и тому подобное.

В результате серии экспериментов оказалось, что у малышей разных полов нет никаких различий во врожденных математических способностях, — сообщается в статье журнала журнала Science of Learning. И мальчики, и девочки успешно различают числа, количества, понимают, что такое счет. А вот в чем связаны различия в математических способностях взрослеющих детей, исследователям еще придется узнать.

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