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Ученые выяснили, что мальчики и девочки обладают одинаковыми способностями к математике
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Ученые выяснили, что мальчики и девочки обладают одинаковыми способностями к математике 

Letidor.ru 41 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Группа американских ученых доказала это путем эксперимента.
Психологи из Рочестерского и Питтсбургского университетов провели эксперимент, в котором участвовало больше 500 детей в возрасте от шести месяцев до восьми лет. В ходе исследования эксперты выявляли базовые арифметические навыки. Например, детей просили на глаз оценить количество предметов, спрашивали, что такое «больше» и «меньше» и тому подобное.
В результате серии экспериментов оказалось, что у малышей разных полов нет никаких различий во врожденных математических способностях, — сообщается в статье журнала журнала Science of Learning. И мальчики, и девочки успешно различают числа, количества, понимают, что такое счет. А вот в чем связаны различия в математических способностях взрослеющих детей, исследователям еще придется узнать.
Фото: shutterstock.com
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