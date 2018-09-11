Космическая аномалия: сразу шесть звезд оказались обделены металлами

На основании базы данных Sewan Digital Sky Survey Data Release 12 (SDSS DR12) международная команда исследователей провела химическое исследование шести новых кандидатов в звезды обделенные металлами. Новое исследование, опубликованное 29 августа в репозитории arXiv pre-print может помочь ученым лучше понять ранние стадии химической эволюции галактики.

Чрезвычайно бедные металлом звезды (EMP), как правило, воспринимаются астрономами как реликты ранней химической эволюции галактики Млечный Путь. Они могут иметь решающее значение для увеличения знаний о природе первых звезд, образовавшихся во Вселенной, поскольку их химический состав является важным инструментом для ограничения нуклеосинтеза в первом поколении звезд.

Таким образом, группа ученых, возглавляемая Патриком Франсуа из Парижской обсерватории во Франции, провела химический анализ выборки новых кандидатов EMP из SDSS DR12. Они выбрали шесть звезд из базы данных и получили спектры среднего разрешения этих объектов с использованием спектрографа X-Shooter на очень большом телескопе ESO (VLT) в Чили. Наблюдения позволили определить химический состав этих звезд.

«Последний анализ данных SDSS DR12 позволил нам обнаружить новых крайне слабых на металлы кандидатов, которые никогда не наблюдались при высоком разрешении. В этой статье мы сообщаем о подробном анализе шести новых кандидатов обделенных металлами», — сообщают исследователи.

Металличность шести исследованных звезд колеблется от -5,0 до -3,5 [Fe / H], а их эффективная температура составляет от 6 050 до 6530 K. Исследователи обнаружили, что три звезды из шести, описанных в статье, содержат кальций (Са). Они отметили, что отношение содержания магния к железу (Fe) этого трио также оказывается довольно низким.

Авторы сообщают, что пять звезд образца показывают коэффициенты распространенности, характерные для звезд с плохими металлами в диапазоне металличности от -3,5 до -2,0. Однако одна карликовая звезда в образце, обозначенная как SDSS J002314.00 + 030758.0 (или SDSS J0023 + 0307 для краткости), что демонстрирует аномалии в содержании железа. При этом ученые обнаружили, что она обладает чрезвычайно высоким содержанием магния (Mg) и кальция.

«Мы видим, что звезда SDSS J002314.00 + 030758.0 выделяется тем, что в ней очевиден переизбыток Mg и Ca, разделяющие эту особенность с звездой Келлера (SMSS J031300-670839.3) и, в меньшей степени, звездой Депагне (CS 22949-037)».

По мнению исследователей, аномалии, обнаруженные в SDSS J0023 + 0307, ​​предполагают разные каналы для обогащения газа, который образует большинство звезд, не обладающих металлом.

В итоге, ученые пришли к выводу, что за такими аномалиями в SDSS J0023 + 0307 могут стоять несколько различных астрофизических процессов, которые включают в себя взрывы сверхновых и очень быстрое вращение звезд. Однако для определения наиболее правдоподобной гипотезы необходимы более детальные химические исследования обедненных металлами звезд.