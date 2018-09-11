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Российские ученые начали работу в ДРК, где обнаружили вирус Эбола
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Российские ученые начали работу в ДРК, где обнаружили вирус Эбола 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российские ученые начали работу в неблагополучной по лихорадке Эбола Демократической республике Конго, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По данным ВОЗ, на данный момент в ДРК зарегистрирован 121 случай Эболы, из которых 91 подтвержден лабораторно. От заболевания скончался 81 человек.
"На этой неделе группа российских ученых работает в Демократической республике Конго. Мы работаем там с экспертным визитом. Состоялась встреча с руководством комитета по здравоохранению, есть договоренность о взаимодействии между нашими учеными", — заявила Попова в интервью на полях ВЭФ.
По ее словам, в состав группы вошли представители таких учреждений Роспотребнадзора, как центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.
"Эпидемиологическая ситуация в Конго по Эболе не стабилизировалась", — отметила Попова.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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