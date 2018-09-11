Ещё
Вместо реальных продуктов ученые будут исследовать их 3D-модели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вместо реальных продуктов ученые будут исследовать их 3D-модели 

Карельские вести 14 минут назад
Фото: Карельские вести
Новый метод изучения продуктов нашли российские ученые — его позаимствовали из геологического «арсенала». Трехмерная модель пищевого объекта позволяет исследователям узнать о его физических свойствах — например, о том, сколько и при каких условиях он может храниться.
Как стало известно «МК», недавно ученые Института физики Земли Российской академии наук продемонстрировали новые возможности алгоритма, изначально разработанного для изучения структуры пористых пород. Такая модель позволяет узнать больше о физических свойствах продукта — именно они определяют его вкусовые качества, срок хранения, предпочтительный метод обработки и безопасность для человека. Внутреннее строение пищевых продуктов ученые исследовали и раньше — с помощью микроскопов и рентгеновской томографии, однако у этих методов были свои ограничения. Например, томография также позволяла создать трехмерную модель продукта, но чем более миниатюрной структурой обладал объект — тем менее точны были результаты исследования. Для изучения пищи по новому методу сам объект (продукт) не требуется — достаточно его двухмерного изображения в хорошем разрешении. На его основе создается объемная модель.
— На данный момент разработанная методика справляется с такими пищевыми продуктами, как хлеб, яблоки и манго, — говорит автор работы, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИФЗ РАН Кирилл Герке. — Для выпечки со сложной структурой (в нашей работе — образец маффина) результаты не оказались удовлетворительными. Потенциально методика подходит для любых продуктов, но для этого необходимы дополнительные исследования и дополнения алгоритма.
Как говорит Герке, возможность определять взаимозависимость текстуры, вкуса и усвояемости продуктов позволит разрабатывать инновационные методы дизайна пищи, а также специальных продуктов питания — например, для людей, страдающих от недостатка или избытка каких-либо элементов, но не желающих менять свои пищевые пристрастия.
Источник
Карельские вести: последние новости
Ученые сошлись во мнении, что Вселенную создал Бог Первый в мире космический лифт построили в Японии Способ долететь до Марса за час придумали в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей666
Любовница родила Петросяну ребенка65
Школа рухнула во время уроков85
Поклонскую решили лишить поста317
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко83
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение