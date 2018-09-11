Ещё
Переводчик Google оказался сексистом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переводчик Google оказался сексистом 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом говорится в опубликованной на arXiv.org статье.
Бразильские программисты проанализировали алгоритмы сервиса Google Translate и пришли к выводу, что при переводе сервис в некоторых местах не учитывает категорию рода. Специалисты перевели несколько тысяч предложений с 12 языков на английский, оказалось, что переводчик в 71 проценте относит технические профессии к мужскому рода и только в четырех процентах к женскому. А вот профессии, связанные со здравоохранением, нейросеть относит к женскому роду.
Ученые в своем исследовании выбрали 12 языков, в которых отсутствует грамматическая категория рода, среди них оказался венгерский, финский, армянский и эстонский языки. В данных языках местоимение третьего лица было гендерно-нейтральным. Всего ученые использовали 1019 профессии из разных категорий. Составим предложения на оригинальном языке, исследователи переводили их на английский.
В итоге они заметили, что в предложениях с невырожденным родом Google Translate допускает ошибки: фразу «ő egy ápoló» («он/она медсестра/медбрат») сервис перевел как «she is a nurse», а вот «ő egy tudós» («он/она ученый») как «he is a scientist».
Полученное распределение профессиям исследователи сравнили с цифрами, Бюро статистики труда. Google Translate не отражает реальной картины на рынке труда и предвзято относится к распределению представителей в профессии (по крайней мере в США).
Ученые отметили, что расовая и гендерная предвзятость, возникла из-за особенностей обучающей выборки. Благодаря этому ученые на примере большого количества текстов смогли изучить, как с течением времени менялось отношение к женщинам и азиатам. Однако, исследователи предлагают использовать специальные алгоритмы, которые сводили бы предвзятость к минимуму.
Вечерняя Москва: последние новости
Специалисты Ростеха представили обновленного робота-медсестру «Ангел» Сахара превратится в солнечную электростанцию Юбилей у адронного коллайдера: чего добились ученые с помощью ускорителя частиц за десять лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии84
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом71
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей803
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем127
Любовница родила Петросяну ребенка73
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение