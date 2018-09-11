Когда Антарктида была зеленой, и возможно ли это снова

Последние несколько миллионов лет Антарктида представляет собой холодное и практически безжизненное пространство, закованное в вечные льды. Но так было не всегда.

Палеонтологи доказали — некогда этот материк был покрыт цветущей растительностью, и по нему бродили доисторические гиганты-динозавры.

Антарктида оставалась свободной от ледяного покрова в течение мелового периода — 145-66 миллионов лет назад. На протяжении этого времени на обоих полюсах планеты шумели леса. Сейчас о них напоминают только окаменелости растений и холоднокровных животных, сообщает BBC.

Наличие последних показывает, что на полюсах было достаточно тепло даже в длинные полярные ночи, когда солнце на месяцы скрывалось за горизонтом.

Ученые также изучили раковины ископаемых океанских обитателей — фораминифер. Химический анализ позволяет узнать температуру океанской воды в определенные периоды времени. Некоторые из этих существ обитали в придонных слоях, другие — у поверхности, что позволяет получить комплексную картину.

Исследования показали, что в древности Южный океан мог нагреваться до 30 градусов по Цельсию. Особенно жаркий период настал в середине мела, когда выбросы углекислого газа в атмосферу создали выраженный парниковый эффект. Вероятнее всего, «виновниками» скачка температур стали вулканы.

Ученые задались вопросом — насколько процессы мелового периода походят на то, что происходит сейчас, и возможно ли, что Антарктида вновь полностью очистится ото льда.

По словам экспертов, нынешние темпы потепления не имеют аналогов в истории Земли. Даже крупнейшие вулканы не могут выбрасывать столько углекислого газа, сколько современная промышленность.

Западная Антарктида уже начала таять. Ученые отмечают, что, с учетом скорости отступления льдов, в ближайшие десятилетия мы вряд ли увидим этот материк зеленым, но процессы уже запущены. Повышение уровня моря будет ускорять разрушение и таяние ледников, и наоборот. Что же будет с Землей, когда полюса полностью растают, пока невозможно даже представить.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде нашли мумии пингвинов, погибших около 750 лет назад. Возможно, нелетающих птиц убило резкое изменение климата.

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