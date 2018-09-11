Юбилей у адронного коллайдера: чего добились ученые с помощью ускорителя частиц за десять лет

Большой адронный коллайдер создали десять лет назад. Пугающая многих машина сама по себе явилась большим прорывом в науке и на данный момент еще не раскрыла весь свой исследовательский потенциал. В этом материале «ВМ» расскажет о том, зачем нужна эта машина и какую роль она играет в изучении человеком окружающего мира.

Открытие БАК стало грандиозным событием не только среди ученых, но и для остальных людей. Некоторые коллайдера действительно боялись. Обыватели говорили о том, что он якобы способен создать черную дыру, которая уничтожит планету.

10 сентября 2008 года в 10:28 по местному, швейцарскому времени, более миллиарда людей затаив дыхание ждали, что будет после пуска БАК. Как сообщается на сайте ЦЕРН (CERN — Conseil Europеen pour la Recherche Nuclеaire, Европейский центр ядерных исследований, находящийся на границе Швейцарии и Франции, которому принадлежит БАК), тогда вышло около 2500 телевизионных передач о коллайдере и появилось более шести тысяч статей в прессе. Пуск коллайдера был назван «днем первого луча» (first beam day).

Основным открытием, которое сделали ученые с помощью БАК, стало обнаружение бозона Хиггса. Ученые Роберт Браут и Франсуа Энглер и раньше выдвигали теории о его наличии, однако без ускорения частиц и их соударения на большой скорости и при определенных условиях, которые предоставляет БАК, обнаружить ее было невозможно.

Не вдаваясь в сложные физические термины, бозон Хиггса — это то, что дает всем вещам массу. Его открытие для практического применения не значит ровным счетом ничего, однако это является частью общего понимания для человека того, как устроена Вселенная.

Максим Поляков и Виктор Петров. 14 июля 2015 года ученые практически доказали существование пентакварков. Ранее возможность существования этих частиц теоретически предположили сотрудники Петербургского института ядерной физики имени Константинова: Дмитрий Дьяконов

Большой адронный коллайдер представляет собой некую площадку, с помощью которой ученые способны проводить эксперименты для того, чтобы проверять свои теории об элементарных частицах на практике. Сейчас основная цель второго запуска — поиск темной материи.