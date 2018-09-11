Красноярские ученые нашли древние рисунки на Шалаболинской писанице

Красноярские ученые во время экспедиции по Шалаболинской писанице нашли более сотни древних наскальных рисунков. Об этом Sibnovosti.ru рассказали в Русском географическом обществе

Исследователи просмотрели каждый миллиметр горного массива писаницы на расстоянии 3 км.

«Найдено порядка 300 плоскостей с наскальными рисунками, которые выполнены охрой, в технике выбивки, гравировки и протира. Из них более 30 — это новые плоскости, а на них более 100 петроглифов, которые до этого не были обнаружены. Временной диапазон изображений довольно широкий — около 9 тысяч лет — от эпохи камня до этнографической современности», — рассказала историк и преподаватель КГПУ Александр Заика

На рисунках в основном изображены животные — маралы, козлы, кабаны, лоси, лошади и медведи. Люди показаны в лодках и на лыжах. Часто древние рисовали сцены охоты, битвы и различные культовые обряды.

«Особый интерес вызывают изображения мифических хищников и фантастические образы в виде масок-личин, которые выполнены 4 тысячи лет назад», — отметил Александр Заика.

Всего же, по данным ученых, на Шалаболинской писанице в Курагинском районе находятся более тысячи петроглифов. По мнению исследователей, это место скрывает еще много загадок, именно поэтому его нужно спасти от разрушений.

Отметим, что прошедшая экспедиция — это как раз первый этап проекта по сохранению памятника. На основе полученных данных ученые собираются разработать рекомендации по восстановлению самых проблемных участков. Исследователи надеются в ближайшие годы приступить к реставрации памятника и создать музей под открытым небом на базе Шалаболинской писаницы.

Фото: РГО