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Российские физики нашли новый способ распознавания взрывчатки на КПП
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Российские физики нашли новый способ распознавания взрывчатки на КПП 

Ридус 1 час назад
Физики разработали новый способ распознавания взрывчатых веществ. Специалисты Балтийского университета (БФУ) и их турецкие коллеги из Технического университета Гебзе предложили способ обнаружения отравляющих веществ и взрывчатки с помощью ядерного магнитного резонанса.
Такое решение может применяться на контрольно-пропускных пунктах, говорится в журнале Chemical Physics.
Поскольку традиционный метод ядерного магнитного резонанса требует высоких затрат и массивного оборудования, задействовать этот способ на КПП трудно. Да и к тому же анализ данных занимает много времени.
Поэтому физики решили разработать метод, при котором ядерный магнитный резонанс происходит в слабом магнитном поле на ядрах азота. Именно подход к ЯМР-релаксометрии позволяет сократить денежные затраты на оборудование и ускорить процесс анализа.
«Важным достоинством предлагаемого подхода является анализ релаксационных сигналов ядер азота, которые не зависят от межмолекулярных взаимодействий и слабо зависят от концентрации вещества», — говорится в публикации.
В своем исследовании ученые работали с тремя группами азотсодержащих веществ. Они изучили взрывоопасные и легковоспламеняющиеся жидкости, соединения, содержащие нитратную группу, а также токсичные вещества с атомом азота, не соединенным с кислородом.
В итоге физики определили время релаксации выведенной из равновесия системы, которое соответствует вредному для человека веществу.
В прошлом году российские химики и физики, а также ученые из других стран придумали способ создания «идеальной» взрывчатки из азота, гафния или хрома. Вещество можно сделать при относительно низком давлении.
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