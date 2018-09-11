Учёные хотят направить астероды к Земле, чтобы пополнить ресурсы

Некоторые идеи учёных считаются довольно безумными и опасными для населения нашей планеты. В истории нашей цивилизации было несколько опасных проектов, которые могли уничтожить Землю, но к счастью этого не произошло. Но стоит ли испытывать удачу и придумывать проекты, которые несут огромную опасность? Ни для кого не является секретом, что природные ресурсы на нашей планете не безграничны и рано или поздно они закончатся. Нестандартный способ предложили учёные из Шотландии, которые спроектировали модель пополнения ресурсов за счёт астероидов, направляемых к Земле. Если раньше учёных больше волновала проблема столкновения астероидов с Землёй, то сейчас они предлагают искусственно направлять их к гравитационному полю нашей планеты. При удачном расчёте, астероиды не будут падать на Землю, а станут естественными спутниками и будут вращаться вокруг Земли. Но дело в том, что наша цивилизация не обладает на данный момент технологиями, которые способны искусственно менять направление движения астероидов. Кроме того, нет технологий, которые позволят добывать ресурсы с астероидов, даже если они будут находиться недалеко от Земли. Да и опасность столкновения с Землей довольно высока. Если учёные сделают просчёт, то астероиды не останутся на орбите и будут падать на Землю, вызывая массовые катаклизмы на планете. Кроме того, если эксперимент будет удачный, то гравитация от астероидов будет влиять на климат на нашей планете, что также негативно скажется на процессах, которые происходят на Земле. В некоторых случаях учёных следует остановиться и не совершать действий, которые могут уничтожить нашу планету. И даже благие цели нередко оборачиваются против людей.