На полуострове в ЯНАО археологи собрали большую коллекцию останков древней фауны. ФОТО

Во время экспедиции российские и чешские учёные собрали 1 418 костей, больше половины из которых принадлежат к 13 видам млекопитающих. Основная масса находок — это останки северных оленей. Обнаружены кости мамонта, лошади, овцебыка и бизона, а также останки зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. Возраст находок от 10 до 50 тысяч лет.

Павел Косинцев. «Среди останков мамонта, лошади, северного оленя и овцебыка найдены, в том числе, кости новорождённых животных, из чего можно сделать вывод, что район исследования был территорией размножения этих животных. Ареалы пещерного льва и бурого медведя на севере Западной Сибири 50-10 тысяч лет назад распространялись выше 71 градуса северной широты», — говорит научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН

На основании геологических данных все находки датируются интервалом 50 000 — 10 000 лет назад. Оставшаяся 121 находка относится к птицам или млекопитающим, которых на сегодняшний день учёные не смогли определить. До находок, сделанных на Гыдане, самым крупным местонахождением мамонтовой фауны в Российской Арктике считался южный берег Большого Ляховского острова, где в 1999 году было собрано 1019 экземпляров костей..