Ещё
На полуострове в ЯНАО археологи собрали большую коллекцию останков древней фауны. ФОТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На полуострове в ЯНАО археологи собрали большую коллекцию останков древней фауны. ФОТО 

N24.ru 58 минут назад
Фото: N24.ru
Во время экспедиции российские и чешские учёные собрали 1 418 костей, больше половины из которых принадлежат к 13 видам млекопитающих. Основная масса находок — это останки северных оленей. Обнаружены кости мамонта, лошади, овцебыка и бизона, а также останки зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. Возраст находок от 10 до 50 тысяч лет.
«Среди останков мамонта, лошади, северного оленя и овцебыка найдены, в том числе, кости новорождённых животных, из чего можно сделать вывод, что район исследования был территорией размножения этих животных. Ареалы пещерного льва и бурого медведя на севере Западной Сибири 50-10 тысяч лет назад распространялись выше 71 градуса северной широты», — говорит научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.
На основании геологических данных все находки датируются интервалом 50 000 — 10 000 лет назад. Оставшаяся 121 находка относится к птицам или млекопитающим, которых на сегодняшний день учёные не смогли определить. До находок, сделанных на Гыдане, самым крупным местонахождением мамонтовой фауны в Российской Арктике считался южный берег Большого Ляховского острова, где в 1999 году было собрано 1019 экземпляров костей..
N24.ru: последние новости
Ямальский парламент выбрал главу региона Япония выразила протест из-за мероприятий к окончанию войны на Южных Курилах Самолет снесло порывом ветра. Названа причина аварии в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовница родила Петросяну ребенка69
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине184
Михалкова прооперировали в Москве203
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех172
«Скоро на улицу будет опасно выходить»18
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
04:50
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех
В мире Армия
08:32
Любовница родила Петросяну ребенка
Шоу-бизнес
00:52
Крупнейшие учения в России связали с Сирией
Армия
01:00
Шнуров показал новую подругу
Шоу-бизнес
00:52
Отравление Скрипалей приписали российским «Чистильщикикам»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение