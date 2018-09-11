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Америка хочет добывать полезные ископаемые в космосе
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Америка хочет добывать полезные ископаемые в космосе 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Всем известно, что природные ископаемые нашей планеты рано или поздно закончатся, тогда как потребности населения в них только увеличиваются. Именно поэтому некоторые учёные годами занимаются проблемой поиска альтернативы. К примеру, специалисты из Соединённых Штатов решили обратить своё внимание на космос.
Так, Служба геологов Америки оценивает Луну, как один из главных источников полезных минералов в рамках околоземной орбиты. Кроме того, ведутся исследования по поводу определения мест полезных ископаемых на Красной планете. Эксперты убеждены, что для землян неоценимую роль могут сыграть астероиды, которые принято бояться из-за возможности столкновения с Землей. На поверхности этих космических тел могут скрываться огромные запасы ископаемых. Американцы полагают, что добыча ресурсов в космосе позволит улучшить экологию на Земле и дать нашим внутренним ресурсам время на восстановление.
Пока что у страны нет финансовой возможности приступать к осуществлению своих планов и стратегий, чтобы осуществить добычу полезных ископаемых хотя бы на одном астероиде. Однако, программы по оценке пригодности внеземных тел для добычи ресурсов уже разработаны. В дальнейшем, по мнению учёных, это позволит развивать технологии в этом направлении и разрабатывать реальные модели для добычи и доставки на Землю космических ископаемых.
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