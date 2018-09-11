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Человечество ждёт переход на питание насекомыми?
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Человечество ждёт переход на питание насекомыми? 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Насекомоводство может стать перспективной отраслью сельского хозяйства будущего. Процесс всемирного потепления вызвал стремительный рост популяции насекомых, которые стремительно поедают выращенные урожаи зерновых. В свою очередь для борьбы с голодом учёные предлагают человеку поедать уже самих насекомых. При росте средней температуры на Земле всего лишь на 2 градуса по Цельсию популяции насекомых размножаются и поедают на 50% больше пшеницы, на 30% — кукурузы и на 20% — риса. Учитывая, что в мире уже голодают 800 млн человек и ожидается рост населения планеты до 10 млрд, человечеству грозит голод. Однако учёные нашли, как вышибить клин клином. Изучив кулинарные предпочтения жителей некоторых азиатских стран, они обнаружили, что насекомые, употребляемые в пищу, богаты содержанием белка, жиров и других питательных веществ. Тем более, что в мире уже 2 млрд человек питаются кузнечиками, жуками, тараканами и прочими — всего около 1900 видов, почему бы не опробовать эту программу на всех остальных? К кормлению насекомыми планируется также подключить рыбу и рогатый скот. Поэтому учёные предполагают, что раз эти гады так быстро размножаются, их можно успешно использовать в отдельно созданной отрасли — насекомоводстве — и также активно их поедать, как мы сейчас едим хлеб и другие производные зерна. Конечно, звучит это для большинства людей шокирующе, но, кто знает, что будет завтра…
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