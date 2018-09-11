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Придуман новый способ определять взрывчатые вещества
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Физики придумали новый способ определять взрывчатые вещества 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / Alexander Raths
Физики Балтийского университета совместно с турецкими коллегами разработали новый способ распознавания взрывчатых веществ на контрольно-пропускных пунктах, следует из результатов исследования ученых, которые опубликованы в журнале Chemical Physics.
"Физики Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта совместно с коллегами Технического университета Гебзе (Турция) предложили способ обнаружения взрывчатки и отравляющих веществ с помощью ядерного магнитного резонанса. Решение может применяться, например, на контрольно-пропускных пунктах", — говорится в сообщении.
Как рассказывают ученые, традиционный метод ядерного магнитного резонанса нельзя использовать во время процедуры досмотра из-за "громоздкости установки, ее высокой стоимости и длительности анализа".
Именно для этого российские и турецкие ученые разработали метод, когда ядерный магнитный резонанс (ЯМР) происходит в слабом магнитном поле на ядрах азота.
"ЯМР-релаксометрия предполагает другой технический подход, позволяющий уменьшить затраты на установку и эксплуатацию оборудования, а также ускорить процесс анализа. Важным достоинством предлагаемого подхода является анализ релаксационных сигналов ядер азота, которые не зависят от межмолекулярных взаимодействий и слабо зависят от концентрации вещества", — отмечается в публикации.
Ученые исследовали три группы азотсодержащих веществ — взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей; соединений, содержащих нитратную группу (азот, связанный с тремя атомами кислорода), а также токсичных веществ с атомом азота, не соединенным с кислородом.
При исследовании трех этих видов систем ученые определили время релаксации выведенной из равновесия системы, которое соответствовало бы вредному для человека веществу.
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