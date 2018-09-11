В Китае разработали уникальную квантовую память

Хэфэй, 11 сентября / Синьхуа / — Китайский научно-технологический университет /КНТУ, г. Хэфэй, пров. Аньхой/ сообщил о разработке уникальной квантовой памяти, представляющей собой элементарное устройство перспективной дистанционной квантовой связи и сети.

Запоминающее устройство, созданное исследователями из КНТУ, называется мультиплексной твердотельной квантовой памятью с множественными степенями свободы.

Научный сотрудник университета Ли Чуаньфэн с коллегами первым в мире провел демонстрацию возможностей устройства хранить квантовую информацию с временными, пространными и спектральными степенями свободы.

При этом оно способно работать в произвольном импульсном режиме внутри степеней свободы по времени и частоте.

В связи с оптической потерей в оптоволокне расстояние, на которое в настоящее время возможно надежно осуществлять телепортацию фотона, ограничивается сотней километров. Вариант с использованием устройства для хранения квантовой информации позволит обеспечить квантовую связь на большее расстояние.

Группа физиков под руководством Ли Чуаньфэна в последние годы занималась исследованиями в области разработки квантовой памяти с применением кристалла, легированного редкоземельным ионом. Команда успешно создала память с множественными степенями свободы с возможностью работы в 12 режимах.

Результаты эксперимента показывают, что во всех операциях памяти трехмерные квантовые состояния фотонов сохраняют точность приблизительно в 89 процентов.

Новое достижение, по мнению экспертов, не только имеет большое значение для развития квантовой сети и квантовых накопителей, но и найдет применение в сфере линейных оптических квантовых вычислений.