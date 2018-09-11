Ещё
В Китае разработали уникальную квантовую память
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Михалкова прооперировали в Москве
Михалкова прооперировали в Москве

В Китае разработали уникальную квантовую память 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Хэфэй, 11 сентября /Синьхуа/ — Китайский научно-технологический университет /КНТУ, г. Хэфэй, пров. Аньхой/ сообщил о разработке уникальной квантовой памяти, представляющей собой элементарное устройство перспективной дистанционной квантовой связи и сети.
Запоминающее устройство, созданное исследователями из КНТУ, называется мультиплексной твердотельной квантовой памятью с множественными степенями свободы.
Научный сотрудник университета Ли Чуаньфэн с коллегами первым в мире провел демонстрацию возможностей устройства хранить квантовую информацию с временными, пространными и спектральными степенями свободы.
При этом оно способно работать в произвольном импульсном режиме внутри степеней свободы по времени и частоте.
В связи с оптической потерей в оптоволокне расстояние, на которое в настоящее время возможно надежно осуществлять телепортацию фотона, ограничивается сотней километров. Вариант с использованием устройства для хранения квантовой информации позволит обеспечить квантовую связь на большее расстояние.
Группа физиков под руководством Ли Чуаньфэна в последние годы занималась исследованиями в области разработки квантовой памяти с применением кристалла, легированного редкоземельным ионом. Команда успешно создала память с множественными степенями свободы с возможностью работы в 12 режимах.
Результаты эксперимента показывают, что во всех операциях памяти трехмерные квантовые состояния фотонов сохраняют точность приблизительно в 89 процентов.
Новое достижение, по мнению экспертов, не только имеет большое значение для развития квантовой сети и квантовых накопителей, но и найдет применение в сфере линейных оптических квантовых вычислений.
ИА Синьхуа: последние новости
Китай успешно запустил коммерческую ракету-носитель с тремя спутниками на борту Китайские ученые исследуют световое загрязнение при помощи спутника В Хэбэе найдены останки динозавров возрастом 130 млн лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1588
Турция перебросила танки для сдерживания РФ560
Михалкова прооперировали в Москве37
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1369
Здание школы обрушилось прямо во время занятий56
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
00:16
Здание школы обрушилось прямо во время занятий
Происшествия Катастрофы
04:48
Призывники будут платить новые штрафы
Армия
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение