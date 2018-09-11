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Физики предлагают просвечивать багаж в аэропортах потоком нейтронов
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Физики предлагают просвечивать багаж в аэропортах потоком нейтронов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Петербургские физики придумали новый способ досмотра багажа в аэропортах. Искать взрывчатые и опасные вещества в сумках и чемоданах пассажиров ученые научно-технического центра «Ратэк» предлагают с помощью потока незаряженных элементарных частиц, сообщают "Известия".
Нейтроны, как известно, свободно проникают сквозь любые преграды, а значит, не вскрывая багажа, сотрудники аэропортовых служб смогут получать всю информацию о химическом составе всех веществ, которые встретились на пути частиц. Таким образом, уверены ученые, можно будет снять действующие ограничения на провоз жидкостей в салонах самолетов.
Следует отметить, что разработанный нейтронный анализатор полностью безопасен для людей и почти не отличим от привычных рентгеновских аппаратов, установленных в авиаузлах, передает "Уралинформбюро".
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