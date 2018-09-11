Ещё
На Гыдане обнаружили богатейшую коллекцию костей мамонта, оленя и других животных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Михалкова прооперировали в Москве
Михалкова прооперировали в Москве

На Гыдане обнаружили богатейшую коллекцию костей мамонта, оленя и других животных 

ИА Север-Пресс + ещё 1 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Гыданском полуострове обнаружено одно из крупнейших местонахождений останков мамонтовой фауны в Арктике.
В ходе экспедиции российские и чешские учёные собрали 1418 костей, из которых 1281 принадлежит 13 видам млекопитающих. Большую часть представляют костные останки северного оленя. Есть многочисленные кости мамонта, лошади, овцебыка и бизона. Также найдены костные останки зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. На основании геологических данных все находки датируются интервалом 50 тыс. — 10 тыс. лет назад. Оставшаяся 121 находка относится к птицам или млекопитающим, которых на сегодняшний день учёные не смогли определить.
Как рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев, среди останков мамонта, лошади, северного оленя и овцебыка найдены, в том числе кости новорождённых животных, из чего учёные делают вывод, что район исследования был территорией их размножения.
«Ареалы пещерного льва и бурого медведя на севере Западной Сибири 50-10 тысяч лет назад распространялись выше 71 градуса северной широты», — пояснил он.
По словам учёных, находок могло быть и больше, если бы не высокий уровень воды на Гыданском полуострове в этом году, сокративший доступную площадь для поиска костей. Но и того, что привезла экспедиция, достаточно, чтобы объявить собранную коллекцию самой большой в евразийской Арктике и одной из самых богатых в мире. До находок, сделанных на Гыдане, самым крупным местонахождением мамонтовой фауны в российской Арктике считался южный берег Большого Ляховского острова (Новосибирские острова), где в 1999 году собрали 1019 экземпляров костей. Изучение гыданской коллекции впервые позволит описать мамонтовую фауну Арктики Западной Сибири.
Экспедиция прошла в августе этого года в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований и ЯНАО. В планах учёных провести консервацию костей и их радиоуглеродное датирование, — сообщает пресс-служба главы региона. Изучить образцы отложений, чтобы оценить возможности реконструкции природной среды в эпоху мамонтов и после их вымирания.
ИА Север-Пресс: последние новости
Иван Квитка: Команда под руководством Дмитрия Артюхова продолжит работу по эффективному развитию Ямала «Как для декретниц». Председатель правительства не исключил уголовное наказание за увольнение возрастных работников Ноябряне изучат 501 стройку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1588
Турция перебросила танки для сдерживания РФ560
Михалкова прооперировали в Москве37
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1369
Здание школы обрушилось прямо во время занятий56
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
00:16
Здание школы обрушилось прямо во время занятий
Происшествия Катастрофы
04:48
Призывники будут платить новые штрафы
Армия
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение