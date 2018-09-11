На Гыдане обнаружили богатейшую коллекцию костей мамонта, оленя и других животных

На Гыданском полуострове обнаружено одно из крупнейших местонахождений останков мамонтовой фауны в Арктике.

В ходе экспедиции российские и чешские учёные собрали 1418 костей, из которых 1281 принадлежит 13 видам млекопитающих. Большую часть представляют костные останки северного оленя. Есть многочисленные кости мамонта, лошади, овцебыка и бизона. Также найдены костные останки зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. На основании геологических данных все находки датируются интервалом 50 тыс. — 10 тыс. лет назад. Оставшаяся 121 находка относится к птицам или млекопитающим, которых на сегодняшний день учёные не смогли определить.

Как рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев , среди останков мамонта, лошади, северного оленя и овцебыка найдены, в том числе кости новорождённых животных, из чего учёные делают вывод, что район исследования был территорией их размножения.

«Ареалы пещерного льва и бурого медведя на севере Западной Сибири 50-10 тысяч лет назад распространялись выше 71 градуса северной широты», — пояснил он.

По словам учёных, находок могло быть и больше, если бы не высокий уровень воды на Гыданском полуострове в этом году, сокративший доступную площадь для поиска костей. Но и того, что привезла экспедиция, достаточно, чтобы объявить собранную коллекцию самой большой в евразийской Арктике и одной из самых богатых в мире. До находок, сделанных на Гыдане, самым крупным местонахождением мамонтовой фауны в российской Арктике считался южный берег Большого Ляховского острова (Новосибирские острова), где в 1999 году собрали 1019 экземпляров костей. Изучение гыданской коллекции впервые позволит описать мамонтовую фауну Арктики Западной Сибири.

Экспедиция прошла в августе этого года в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований и ЯНАО. В планах учёных провести консервацию костей и их радиоуглеродное датирование, — сообщает пресс-служба главы региона. Изучить образцы отложений, чтобы оценить возможности реконструкции природной среды в эпоху мамонтов и после их вымирания.